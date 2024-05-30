Главная » Новости

Nothing представила эксклюзивную версию своего смартфона Phone (2a)

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Nothing представила новую эксклюзивную версию своего смартфона под названием Nothing Phone (2a) Special Edition «Цветная Гармония».

Nothing представила эксклюзивную версию своего смартфона Phone (2a)

Главной особенностью этой модели стало уникальное сочетание трех цветовых акцентов в дизайне корпуса, создающих неповторимый визуальный образ, сохраняя при этом прозрачность задней крышки.

В плане технических характеристик изменений не произошло. Nothing Phone (2a) Special Edition по-прежнему оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой 120 Гц. Мощность смартфона обеспечивается процессором Dimensity 7200 Pro.

Nothing представила эксклюзивную версию своего смартфона Phone (2a)

Устройство имеет основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и широкоугольный объектив на 50 Мп, а также фронтальную камеру на 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а быстрая зарядка мощностью 45 Вт позволяет быстро восстановить заряд устройства. Смартфон работает на операционной системе Android 14.

Nothing Phone (2a) Special Edition «Цветная Гармония» доступен в ограниченном количестве на официальном сайте компании по цене £349 или €379 за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Nothing представила эксклюзивную версию своего смартфона Phone (2a)

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.