Nothing под суббрендом CMF готовит выпуск дешевого смартфона

Nothing представит доступный смартфон CMF с пластиковым корпусом и защитой Gorilla Glass.

Новые подробности о предстоящем смартфоне от суббренда CMF компании Nothing вызывают повышенный интерес. Согласно утечке информации, телефон CMF (1) будет представлен с пластиковым корпусом, что является характеристикой смартфонов начального уровня.

Защита Gorilla Glass будет расположена спереди, обеспечивая надежность и долговечность устройства. В продаже ожидается несколько цветовых вариантов, включая оранжевый, белый и черный.

Смартфон CMF (1) будет обладать 6,5-дюймовым экраном, но пока нет точной информации о его характеристиках. Что касается камеры, то известно, что устройство будет оснащено одним сенсором и светодиодной вспышкой.

Ожидается, что смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity, который поддерживает технологию 5G. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, и будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Телефон CMF (1) будет поставляться с предустановленной операционной системой Nothing, хотя некоторые функции могут быть отключены. Пользователи могут рассчитывать на политику обновлений программного обеспечения в течение 3 лет, а также получать исправления безопасности в течение 4 лет, в соответствии с политикой компании.

Одним из самых привлекательных аспектов смартфона CMF (1) является его доступная цена. По информации из утечки, стоимость устройства составит около 12 000 рупий, что примерно равно 13 200 рублей.

В сравнении с телефоном Nothing (2a) это почти вдвое дешевле. Ожидается, что CMF (1) привлечет внимание широкой аудитории благодаря своей доступности и функциональности.