Главная » Новости

Nothing Phone (3) получит функции ИИ, Snapdragon 7s Gen 3 и двойную камеру

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

2025 год начался с множества анонсов на рынке смартфонов, и единственным крупным брендом, который не присоединился к этому, стала компания Nothing. Основатель Карл Пей намекнул на значимый анонс нового смартфона в своей служебной записке для сотрудников.

Пей отметил, что 2024 год станет знаковым для компании, которая в прошлом году расширила своё присутствие на рынке и линейку смартфонов.

Новый флагман Nothing Phone (3) обещает «прорывные инновации в пользовательском интерфейсе» и будет оснащён первыми функциями искусственного интеллекта.

В записке также упоминается, что штат компании увеличился почти на 50%, особенно в отделах программного обеспечения и камер, что должно способствовать улучшению продуктов.

Кроме Nothing Phone (3), ожидается выпуск трёх новых моделей, включая Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Plus. Новая серия, вероятно, будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и иметь двойную камеру.

Конкуренция в области искусственного интеллекта среди производителей смартфонов растёт, и будет интересно увидеть, как Nothing Phone (3) справится с вызовами на рынке.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.