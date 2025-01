Nothing Phone (3) получит функции ИИ, Snapdragon 7s Gen 3 и двойную камеру

2025 год начался с множества анонсов на рынке смартфонов, и единственным крупным брендом, который не присоединился к этому, стала компания Nothing. Основатель Карл Пей намекнул на значимый анонс нового смартфона в своей служебной записке для сотрудников.

Пей отметил, что 2024 год станет знаковым для компании, которая в прошлом году расширила своё присутствие на рынке и линейку смартфонов.

Новый флагман Nothing Phone (3) обещает «прорывные инновации в пользовательском интерфейсе» и будет оснащён первыми функциями искусственного интеллекта.

В записке также упоминается, что штат компании увеличился почти на 50%, особенно в отделах программного обеспечения и камер, что должно способствовать улучшению продуктов.

Кроме Nothing Phone (3), ожидается выпуск трёх новых моделей, включая Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Plus. Новая серия, вероятно, будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и иметь двойную камеру.

Конкуренция в области искусственного интеллекта среди производителей смартфонов растёт, и будет интересно увидеть, как Nothing Phone (3) справится с вызовами на рынке.