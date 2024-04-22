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Nothing новый смартфон может представить в середине лета

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Недавно стало известно, что компания Nothing разрабатывает новый смартфон под кодовым названием Tetris.

Nothing новый смартфон может представить в середине лета

Этот аппарат проходит под модельным номером A015, предположительно это предстоящий Nothing Phone (3).

Android Headlines написал, что презентация Nothing Phone (3) состоится во втором квартале 2024 года, предположительно производитель представит свой флагман в июле.
Напомним, Nothing Phone (2) также был представлен в июле 2023 года.

Поэтому есть вероятность, что бренд может выпустить его преемника в то же время в этом году.

Что касается спецификаций, то Nothing Phone (3) может оснащаться процессором Snapdragon 8s Gen 3, который является улучшенной версией процессора Snapdragon 8+ Gen 1, присутствующего в Phone (2).

 

Nothing Nothing Phone (3)
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