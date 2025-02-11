Nothing начнет производство телефонов серии 3a в Индии

Компания Nothing, основанная Карлом Пеем, сообщила о начале производства новых телефонов серии 3a в Индии. Эти устройства будут представлены как на индийском, так и на международном рынках в ближайшие недели, заменив линейку Phone 2a.

Сборка будет проходить на заводе в Ченнаи, где работает более 500 сотрудников, 95% из которых — женщины. Пока неясно, будут ли телефоны, произведенные в Индии, экспортироваться в другие страны.

Компания Nothing объявила о значительном росте, продав более 7 миллионов устройств и преодолев годовой доход в 1 миллиард долларов. В Индии у бренда имеется 7000 розничных магазинов и 300 сервисных центров.

Ожидается, что серия Phone 3a включит модели Phone 3a и Phone 3a Pro. По слухам, Phone 3a будет оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Snapdragon 7s Gen 3.

Камеры также будут обновлены — основная 50 МП, сверхширокая 8 МП и телеобъектив 50 МП, плюс 32 МП фронтальная камера. Аккумулятор предполагается на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Серия Nothing Phone 3a должна стать доступной в Индии на Flipkart и в розничных магазинах после запуска 4 марта. Более подробная информация появится ближе к дате выпуска.