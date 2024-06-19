Nothing готовит к запуску свой новый бюджетный смартфон под брендом CMF

Бренд CMF by Nothing готовится представить три новых продукта 8 июля. Компания уже анонсировала презентацию новых продуктов, опубликовав пост в социальных сетях.

Вместе с первым смартфоном CMF Phone 1 компания также анонсирует смарт-часы Watch Pro 2 и беспроводные наушники Buds Pro 2.

Подробностей о новинках немного. Так, известно, что смартфон CMF Phone 1 будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 7300, основную камеру на 50 Мп и батарею на 5000 мАч.

Что касается смарт-часов Watch Pro 2 и беспроводных наушников Buds Pro 2, то подробностей о них пока нет.

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