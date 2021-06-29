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Nothing Ear запускается 27 июля

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Nothing, стартап, основанный Карлом Пей, бывшим соучредителем OnePlus, объявил дату запуска своего первого продукта — Ear. Объявление было сделано через несколько недель после того, как производитель заявил, что откладывает запуск до конца этого лета.

Nothing Ear запускается 27 июля

Nothing Ear будет запущен 27 июля, как видно на плакате, опубликованном в аккаунте производителя в социальной сети. Мероприятие начнется в 14:00 BST.

Nothing Ear представляет собой пару беспроводных наушников. Производитель подтвердил еще в феврале, что его первым продуктом будут беспроводные наушники с летней датой запуска. Первоначально его планировалось запустить в этом месяце, но несколько недель назад Nothing объявили, что выпуск продукта будет отложен, так как им нужно было доработать несколько вещей.

Пара беспроводных наушников будет выделяться из нескольких десятков, доступных на рынке прямо сейчас, с точки зрения дизайна. Мы также ожидаем, что в нем есть несколько уловок.

Источник — Astera.

Nothing Ear
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