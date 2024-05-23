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Nothing Ear и Ear (a) оценили в России от 12 тыс. рублей

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В России представлены две новые модели полностью беспроводных наушников от бренда Nothing: Ear и Ear (a).

Nothing Ear и Ear (a) оценили в России от 12 тыс. рублей

В основе TWS-наушников лежат 11-миллиметровые драйверы, способные воспроизводить качественный звук с глубокими басами и объемным звучанием.

Технология LDAC обеспечивает передачу звука (Hi-Res) по Bluetooth, а функция Dual Connection позволяет подключать наушники одновременно к двум устройствам и легко переключаться между ними.

По словам производителя, в наушниках Nothing Ear можно настраивать звуковой профиль индивидуально через мобильное приложение Nothing X. Кроме того, наушники могут автоматически адаптировать звуковые характеристики в режиме реального времени в соответствии с предпочтениями пользователя.

Nothing Ear и Ear (a) оценили в России от 12 тыс. рублей

Время работы наушников Nothing Ear составляет до 9,5 часа без активации функции шумоподавления и до 42,5 часа с использованием зарядного кейса. При включенном шумоподавлении время работы сокращается до 5,35 часа и до 24,5 часа с кейсом. У модели Ear (a) время работы составляет до 8,5/40,5 часов без шумоподавления и до 5,2/24 часов с включенным шумоподавлением.

Наушники Nothing Ear и Ear (a) доступны в черном и белом цветах корпуса, а модель Ear (a) также предлагается в яркой желтой расцветке. Стоимость наушников Ear составляет 17 990 рублей, а Ear (a) можно приобрести за 11 990 рублей.

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