Nothing Ear были распроданы за первые 2 минуты продаж

Долгожданные наушники Nothing Ear TWS только что были запущены в Индии. Но всего за две минуты новые беспроводные наушники от бывшего основателя OnePlus Co были распроданы.

В недавнем твите Карла Пея, генерального директора и основателя Nothing, чиновник сообщил, что наушники Nothing Ear были распроданы в Индии. Хотя их было только около 4,8 тыс штук. Карл Пей также поблагодарил сообщество в Индии за поддержку и добавил, что оно работает «круглосуточно, чтобы делать больше». Другими словами, несмотря на то, что в регионе продаются ограниченные запасы, компания работает над тем, чтобы добавить больше единиц, поскольку наушники были довольно успешными в этом регионе.

Для тех, кто не знает, Ear — это первый продукт компании, обладающий уникальным прозрачным дизайном, который отличает его от других наушников TWS на рынке. Каждый наушник весит 4,7 грамма и оснащен 11,6-миллиметровыми драйверами от Teenage Engineering. Он также предлагает рейтинг IPX4 для водонепроницаемости. Наушники также обладают функцией обнаружения в ухе и позволяют пользователям настраивать активное шумоподавление, активировать режим прозрачности и изменять настройки эквалайзера через сопутствующее приложение.

Наушники продавались в розницу в Индии по цене 5 999 индийских рупий (примерно 80 долларов США). Это сделало их довольно конкурентоспособными в регионе, поскольку они предлагают характеристики, которые используют наушники, которые стоят в два или даже в три раза дороже.

Источник — Astera.