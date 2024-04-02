Nothing анонсировала предположительно новый смартфон Nothing Phone (3)

Бренд Nothing недавно выпустил тизер, намекающий на запуск нового продукта, и, похоже, это может быть Nothing Phone (3).

Подробности о телефоне, включая сроки его выпуска, ценовой диапазон и детали процессора, опубликованы инсайдерамии.

Ожидается, что Nothing Phone (3) будет выпущен в июле этого года, следуя графику выпуска Phone (1) и (2). Точная дата запуска пока неизвестна.

Что касается цены, Nothing, вероятно, сохранит свою стратегию, удерживая смартфон в ценовом диапазоне от 500 до 550 долларов

Известно, что Nothing в настоящее время не планирует выходить в премиум-сегмент и стремится сначала создать сильную пользовательскую базу в рамках бюджетного диапазона от 300 до 550 долларов.

Впрочем, на эту стратегию указывает выход недорогого смартфона Nothing Phone (2a) по цене от 300 долларов.

Предположительно, в основе Nothing Phone (3) будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Этот чипсет, основанный на техпроцессе TSMC, состоит из 8-ядер, это ядро Cortex-X4 prime, работающее на тактовой частоте 3,0 ГГц, четыре ядра с частотой 2,8 ГГц и три ядра с частотой 2,0 ГГц.

Он поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопитель UFS 4.0. За графику отвечает процессор Adreno 735.

Источник: themobileindian