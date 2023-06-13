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Nothing анонсировала дебют прозрачного смартфона Phone 2

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Ранее компания Nothing публиковала тизеры, анонсируя скорую презентацию нового уникального смартфона.

Недавно представители бренда сообщили, что дебют новинки с названием Phone 2 состоится 11 июля в рамках прямой трансляции на официальном сайте компании.

Новый Phone 2 будет впервые доступен на американском рынке, а также глава компании обещает, что устройство окажется еще более премиальным, чем предшественник.

Официально подтверждено наличие в смартфоне процессора Snapdragon 8+ Gen 1, возможность съемки фото RAW HDR и запись видео 4K с частотой 60 кадров в секунду.

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