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Nothing 4 марта представит Bluetooth-наушники с Ultra Bass

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

5 марта компания Nothing представит новую линейку аудиоустройств в рамках презентации своего смартфона Nothing Phone (2a).

Согласно информации, полученной от Gizmochina, будет представлено две модели наушников — CMF Neckband Pro и CMF Buds.

CMF Neckband Pro станут первыми наушниками бренда, оснащенными Bluetooth и шейным ободом, аксессуар получит гибридную систему шумоподавления до 50 дБ.

В CMF Neckband Pro будет пять микрофонов, большой драйвер диаметром 12,4 мм и специальный драйвер из термопластичного полиуретана. Пользователи через приложение Nothing X смогут регулировать частоту низких частот, для этого будет пять уровней.

Модель CMF Buds будет упрощенной версией Buds Pro, при этом они получат лучшее в своем классе активное шумоподавление. Причем младшая версия также получит регулировку низких частот через приложение Nothing X.

Nothing 4 марта представит Bluetooth-наушники с Ultra Bass

Источник: gizmochina

CMF Neckband CMF Neckband Pro
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