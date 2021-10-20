В новом MacBook Pro наконец-то появилась веб-камера 1080p.

Позавчера Apple представила новые модели MacBook Pro, и, хотя некоторые клиенты будут разочарованы появлением выемки в верхней части дисплея, одним положительным моментом является то, что и 14-дюймовые, и 16-дюймовые модели теперь оснащены веб-камерой 1080p, также известной. как камеру FaceTime.

Технические характеристики на веб-сайте Apple указывают на то, что камера 1080p дополнена усовершенствованным процессором обработки сигналов изображения для улучшения качества видео по сравнению с моделями MacBook Pro предыдущего поколения, которые имели веб-камеру 720p. Во время своего мероприятия Apple заявила, что камера оснащена сенсором большего размера с более эффективными пикселями, что в два раза лучше при слабом освещении.

Новые модели MacBook Pro также оснащены разработанными Apple чипами M1 Pro и M1 Max, дисплеем ProMotion с адаптивной частотой обновления от 24 Гц до 120 Гц, увеличенным до 10 часов автономной работы, а также возвращенным портом HDMI и слотом для SD-карты. и MagSafe. Кроме того, панель Touch Bar была удалена в пользу возврата к ряду физических клавиш Fn.

Новые модели MacBook Pro можно заказать сейчас, они будут доступны 26 октября по цене от 1999 долларов за 14-дюймовую модель и 2499 долларов за 16-дюймовую в США. Ноутбуки бывают серебристого и космического серого.