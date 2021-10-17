Chromebook скоро может получить одну из лучших функций непрерывности Mac и iPhone

Chromebook уже довольно аккуратно интегрируется с телефонами, что позволяет вам видеть свои уведомления, недавние фотографии и состояние батареи прямо в Phone Hub, расположенном в правой части панели задач Chrome OS. Как обнаружил Chrome Unboxed , вскоре вы также сможете совершать телефонные звонки прямо со своего Chromebook — очень похоже на то, что Apple давно предлагает с Continuitiy на MacBook и iPhone.

Как указано в записи Chromium Gerrit , предстоящий флаг под названием PhoneHubCallNotification позволит вам включить так называемую «функцию уведомления о входящих / текущих звонках». Если углубиться в запись, становится ясно, что эта функция должна быть частью Phone Hub, и язык, безусловно, предполагает, что вы не только сможете видеть уведомления, но и что вы действительно сможете принимать и совершайте звонки прямо на вашем компьютере: «Включает функцию входящих / текущих звонков в Phone Hub».

Chrome Unboxed предполагает, что это может быть частью грядущего программного моста Eche , системного инструмента, обнаруженного Android Police, который устанавливает глубокую связь между Chromebook и телефонами Pixel. Помимо возможности принимать телефонные звонки, мы также обнаружили, что с его помощью вы сможете открывать телефонные уведомления прямо на Chromebook, а экран вашего телефона будет отображаться в Chrome OS.

Хотя телефонные звонки могут быть немного дальше, я не удивлюсь, если Google представит несколько первых функций Eche вместе с Pixel 6 , предоставив его будущей линейке телефонов еще одну отдельную функцию.