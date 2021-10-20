Адаптер питания Apple мощностью 67 Вт не поддерживает быструю зарядку 14-дюймового MacBook Pro

На следующий день после того, как Apple представила обновленные модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов , мы продолжаем узнавать более мелкие детали о ноутбуках, которые Apple не упоминала во время своего мероприятия, и последнее открытие относится к быстрой зарядке.

На веб-сайте Apple указано, что его адаптер питания USB-C мощностью 67 Вт, входящий в комплект поставки базовой модели 14-дюймового MacBook Pro, не поддерживает быструю зарядку любого 14-дюймового MacBook Pro. Чтобы воспользоваться преимуществами быстрой зарядки, которая позволяет зарядить на 50% примерно за 30 минут, Apple заявляет, что клиенты могут перейти на адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт за дополнительные 20 долларов.

Apple включает адаптер мощностью 96 Вт с любой 14-дюймовой моделью MacBook Pro с чипом M1 Pro с 10-ядерным процессором или любым чипом M1 Max, поэтому покупателям, выбирающим эти более дорогие конфигурации, не нужно беспокоиться об ограничениях быстрой зарядки.

Точная формулировка с сайта Apple:

С 14-дюймовым MacBook Pro доступны два адаптера питания. Компактный адаптер питания USB ‑ C мощностью 67 Вт обеспечивает эффективную зарядку дома, в офисе или в дороге. Он входит в стандартную конфигурацию MacBook Pro с M1 Pro с 8-ядерным процессором, 14-ядерным графическим процессором и 16-ядерным Neural Engine. Или вы можете выбрать адаптер питания USB ‑ C мощностью 96 Вт, который позволяет воспользоваться преимуществами быстрой зарядки, чтобы вы могли зарядиться с 0 до 50 процентов примерно за 30 минут. Адаптер мощностью 96 Вт входит в комплект поставки любого MacBook Pro с чипом M1 Pro с 10-ядерным процессором или чипом M1 Max.

Тем, кто выбирает новый 16-дюймовый MacBook Pro, не нужно беспокоиться об ограничениях быстрой зарядки, так как все 16-дюймовые конфигурации включают в себя адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт, способный к быстрой зарядке.

Новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro оснащены микросхемами M1 Pro и M1 Max нового поколения, разработанными Apple , улучшенными мини-светодиодными дисплеями , увеличенным на 10 часов временем автономной работы , возвращением порта HDMI, слотом для SD-карты, и MagSafe, и многое другое. Ноутбуки можно заказать уже сейчас, они начнут поступать к покупателям и поступят в продажу 26 октября.