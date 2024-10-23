Носимые камеры с ИИ позволят избежать ошибок при назначении лекарств

Группа исследователей из Университета Вашингтона представила первую носимую систему камер с искусственным интеллектом, которая может выявлять потенциальные ошибки при введении лекарств.

Результаты их тестирования были опубликованы 22 октября в журнале Digital Medicine. Система показала высокую точность: искусственный интеллект достиг 99,6% чувствительности и 98,8% специфичности в выявлении ошибок замены флаконов.

Доктор Келли Майклсен, соавтор исследования, подчеркнула важность этой технологии для операционных, отделений интенсивной терапии и неотложной помощи. Она отметила, что возможность предотвращения ошибок в реальном времени вдохновляет, хотя идеальную точность достичь сложно.

Ошибки при введении лекарств являются одной из наиболее часто сообщаемых проблем в анестезиологии и основной причиной серьезных врачебных ошибок в отделениях интенсивной терапии.

Оценки показывают, что от 5% до 10% всех вводимых лекарств ошибочны, что ежегодно затрагивает 1,2 миллиона пациентов и приводит к затратам в 5,1 миллиарда долларов.

Система использует камеру GoPro и модель глубокого обучения для распознавания содержания флаконов и шприцев. В процессе обучения исследователи собрали 418 видеозаписей операций, проводимых 13 анестезиологами в различных условиях освещения. Видеосистема анализирует визуальные признаки, такие как размер и форма флаконов и шприцев, цвет крышки и размер шрифта на этикетке.

Обучение модели включало распознавание объектов, даже когда они частично скрыты руками врачей, что представляет собой сложную задачу. Искусственный интеллект способен выделять только те объекты, которые находятся в фокусе работы, игнорируя флаконы и шприцы на заднем плане.

Это исследование демонстрирует, как искусственный интеллект и глубокое обучение могут повысить безопасность и эффективность в здравоохранении.