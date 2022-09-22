Номинацию на премию «Проверенные IT-решения» получила цифровая лаборатория Hopper IT

В рамках выставки HRM EXPO-2022 16 сентября состоялась премия «Проверенные IT-решения». Одним из номинантов премии стала цифровая лаборатория Hopper IT. Для одного из крупных российских банков специалистами компании был разработан модуль автоматизации целеполагания.

Банк, используя предложенное Hopper IT решение, создал прозрачную и ясную систему целеполагания. Модуль позволяет формировать квартальные и годовые цели любого уровня, распределять их внутри компании, фиксировать основные показатели их реализации и составлять автоматизированные отчеты. Для запуска целеполагания на двухтысячный штат компании понадобится всего пять кликов.

Модуль помогает сотрудникам отслеживать влияние своих целей на развитие компании и понимать, как эффективность их деятельности влияет на денежное вознаграждение, которое тоже рассчитывается автоматизированно.

Модуль Hopper IT не только сделал прозрачным процесс KPI, но и сэкономил банку миллионы рублей. Полный цикл целеполагания сегодня занимает пять дней, тогда как ранее на это требовалось 20 дней. Сотрудники теперь не тонут в рутине, поскольку им не приходится считать KPI в Excel и согласовывать его по телефону или в почте – у них высвободилось время на стратегические задачи.

Представившая кейс на HRM EXPO Наталья Краснобаева, CEO&Founder Hopper IT, пояснила необходимость целеполагания. По ее словам, без конкретной цели компания двигаться вперед не может. Нельзя добиться эффективности, не зная, куда и зачем идти. Имея конкретные KPI, бизнес получает возможность оперативно достигать операционных и стратегических целей, а сотрудники начинают чувствовать себя нужными компании.

Основная деятельность цифровой IT-лаборатории Hopper IT – разработка, внедрение и сопровождение корпоративных информационных систем.