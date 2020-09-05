Существуют способы, которые позволяют выяснить по номеру телефона немало информации о его владельце.

О том, что номер мобильного телефона позволяет много узнать о его владельце рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

В общении с корреспондентами агентства «Прайм» этот человек рассказал, что одним из способов узнать, кто именно пытается дозвониться с неизвестного вам номера, является использование приложения Getcontact.

Эта популярная программа, в которую информация о номерах телефонов и владельцах попадает от самих пользователей.

При использовании данного приложения, как отмечает специалист, нужно понимать, что во время регистрации пользователь автоматически делится собственными контактами.

Избежать этого можно воспользовавшись Google или Yandex, а также социальными сетями. Например, при поиске нужно указывать номер телефона без первой цифры, а после этого можно уже выяснить, в каком регионе зарегистрирован телефон и какая страничка в социальных сетях к нему привязана.

Дополнительную информацию уже можно найти с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp, так как там уже можно увидеть и фотографию пользователя, и его реальную фамилию и имя.

Зная ФИО человека уже можно воспользоваться этим и выяснить другую дополнительную информацию.