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Nomad открывает предварительные заказы на кожаный чехол для аккумулятора Apple MagSafe

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Nomad открыл предварительные заказы на кожаные чехлы для аккумулятора MagSafe от Apple, что позволяет клиентам защитить не только аккумулятор за 99 долларов, но и возможность настроить его внешний вид с помощью двух разных цветов.

Nomad открывает предварительные заказы на кожаный чехол для аккумулятора Apple MagSafe

Аккумулятор Apple MagSafe Battery Pack был выпущен на прошлой неделе за 99 долларов и призван предоставить пользователям iPhone 12 простой и удобный способ подзарядить свое устройство на ходу. Apple предлагает батарейный блок только белого цвета, оставляя производителям аксессуаров делать чехлы и крышки, которые изменяют его внешний вид.

Nomad предлагает кожаные чехлы как в черном, так и в «Rustic Brown», и оба цвета продаются по цене 35 долларов. Крышки прикрепляются к передней части аккумуляторной батареи с помощью «микропересоски» и «прилегающей формы». Клиенты, оформившие предварительный заказ, могут сэкономить 5 долларов, а поставки начнутся 20 ноября.

Источник — Astera.

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