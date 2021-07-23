Nomad открыл предварительные заказы на кожаные чехлы для аккумулятора MagSafe от Apple, что позволяет клиентам защитить не только аккумулятор за 99 долларов, но и возможность настроить его внешний вид с помощью двух разных цветов.

Аккумулятор Apple MagSafe Battery Pack был выпущен на прошлой неделе за 99 долларов и призван предоставить пользователям iPhone 12 простой и удобный способ подзарядить свое устройство на ходу. Apple предлагает батарейный блок только белого цвета, оставляя производителям аксессуаров делать чехлы и крышки, которые изменяют его внешний вид.

Nomad предлагает кожаные чехлы как в черном, так и в «Rustic Brown», и оба цвета продаются по цене 35 долларов. Крышки прикрепляются к передней части аккумуляторной батареи с помощью «микропересоски» и «прилегающей формы». Клиенты, оформившие предварительный заказ, могут сэкономить 5 долларов, а поставки начнутся 20 ноября.

Источник — Astera.