Nokia запускает новый динамик Bluetooth и наушники TWS в Китае

Сегодня (21 июля 2021 г.) Nokia выпустила новые продукты для китайского рынка. Сюда входят новые динамики Bluetooth и настоящие беспроводные наушники, а именно SP-101 и BH-205.

Говоря сначала о динамиках, финский технический гигант только что анонсировал новый динамик Bluetooth, который весит всего 160 граммов. Другими словами, он относительно невелик, его высота составляет всего 5 сантиметров, и он создан с учетом портативности. Он имеет защиту от брызг IPX4 и вмещает 43-миллиметровую динамическую катушку. Под капотом динамики питаются от аккумуляторной батареи емкостью 800 мАч, которая обеспечивает 20 часов воспроизведения при 50-процентном уровне громкости.

Nokia SP-101 также имеет встроенный микрофон, обеспечивающий поддержку звонков, а также кнопки воспроизведения / паузы, питания и громкости на боковой стороне. Компания также добавила поддержку стерео комбинаций, которые позволяют двум одинаковым динамикам работать как левый и правый каналы. Придя к новым наушникам, бренд также выпустил новые наушники BH-205 TWS, которые предлагают до 6 часов автономной работы от одних наушников и до 36 часов автономной работы в паре с зарядным чехлом.

Он также поддерживает технологию декодирования звука AAC вместе с портом USB Type C. Наушники поддерживают как Android, так и iOS и предлагают управление касанием на любом наушнике для различных действий. Наушники будут доступны для покупки с 28 июля по начальной цене 199 юаней. Точно так же новые динамики Bluetooth также появятся в продаже в тот же день с идентичной начальной ценой в 199 юаней.

Источник — Astera.