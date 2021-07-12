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Nokia выпустит новый недорогой смартфон C30 с батареей на 6000 мАч

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В линейке бренда Nokia скоро появится новый смартфон, которому приписывают батарею емкостью 6 000 мАч.

Новинка будет из линейки «С». Она под названием Nokia C30 уже появилась в базе Федеральной комиссии по связи (FCC), а это означает, что презентация модели состоится уже скоро.

Уже известно, что помимо емкого аккумулятора, у Nokia C30 будет экран диагональю 6,82 дюйма разрешением Full HD+. Фронтальная камера разместится в каплевидном вырезе, а на задней панели будет основная камера и сканер отпечатков пальцев.

Что касается процессора, то указано, что это шестиядерный чип с тактовой частотой 1,6 ГГц. Его дополнят 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Разрешение основной камеры составит 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп. Среди других данных стоит отметить наличие поддержки двух сим-карт, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB и 3,5-мм аудиоразъем.

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