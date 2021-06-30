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Nokia выпустит флагманский смартфон Nokia X60 под управлением HarmonyOS

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Похоже компания Nokia станет одной из первых, которая применит в своих устройствах операционную систему HarmonyOS от китайской компании Huawei.

Как стало известно, Nokia выпустит флагманский смартфон Nokia X60 под управлением HarmonyOS, и более того, сообщается, что версий смартфонов с Android не планируется.

Впрочем, ранее были данные о том, что некоторые производители смартфонов рассматривают возможность использовать китайскую ОС, но в первую очередь это касалось компаний из Китая.

Однако оказалось, что первой на такой шаг решилась HMD Global, и если это действительно так, то для Huawei это будет большим успехом.

Что касается самих смартфонов, то в линейке будут Nokia X60 и Nokia X60 Pro.

Они будут иметь изогнутые по краям экраны, аккумулятор на 6 000 мАч, основную камеру с главным модулем на 200 Мп, а также поддержку работы в сетях пятого поколения.

Есть данные, что такие флагманы будут выпущены уже в этом году.

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