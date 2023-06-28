Nokia выпустила смартфон G42 5G, который можно отремонтировать дома

Бренд Nokia (принадлежит компании HMD Global) представил первый 5G смартфон, который подлежит самостоятельному ремонту.

Модель Nokia G42 разрабатывалась при содействии лаборатории iFixit. Компания HMD Global обещает в течение пяти лет выпускать комплектующие для Nokia G42, а также предоставлять доступ к инструкциям по самостоятельному ремонту устройства.

Nokia G42 получил заднюю панель из переработанного пластика, 6,56-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и основную камеру с датчиком на 50 Мп.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 480+, который дополнен 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ основной памяти. Заявленная поддержка карт памяти формата microSD.

Nokia G42 работает под управлением Android 13, причем аппарат обещают обновлять до Android 14 и 15, а еще в компании заявили, что для смартфона в течение трех лет будут выходить патчи безопасности.

Nokia G42 выпустят в сером и фиолетовом цветах по цене от 249 евро.