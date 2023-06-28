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Nokia выпустила смартфон G42 5G, который можно отремонтировать дома

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Бренд Nokia (принадлежит компании HMD Global) представил первый 5G смартфон, который подлежит самостоятельному ремонту.
Модель Nokia G42 разрабатывалась при содействии лаборатории iFixit. Компания HMD Global обещает в течение пяти лет выпускать комплектующие для Nokia G42, а также предоставлять доступ к инструкциям по самостоятельному ремонту устройства.

Nokia выпустила смартфон G42 5G, который можно отремонтировать дома

Nokia G42 получил заднюю панель из переработанного пластика, 6,56-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и основную камеру с датчиком на 50 Мп.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 480+, который дополнен 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ основной памяти. Заявленная поддержка карт памяти формата microSD.

Nokia G42 работает под управлением Android 13, причем аппарат обещают обновлять до Android 14 и 15, а еще в компании заявили, что для смартфона в течение трех лет будут выходить патчи безопасности.

Nokia G42 выпустят в сером и фиолетовом цветах по цене от 249 евро.

Nokia выпустила смартфон G42 5G, который можно отремонтировать дома

Nokia Nokia G42
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