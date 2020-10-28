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Nokia возглавила рейтинг самых надежных производителей смартфонов

28.10.2020 03:07

Авторитетная аналитическая компания Counterpoint Research назвала Android-смартфоны, которые вызывают больше всего доверия.

По мнение аналитиков, наибольшее доверие сейчас вызывает компания HMD Global, которая выпуская смартфоны под брендом Nokia.

Эти аппараты второй год подряд занимают лидирующую позицию в престижном рейтинге. По словам директора Counterpoint Research Питера Ричардсона, смартфоны Nokia регулярно получают комплексное обновление системы безопасности и непосредственно обновление программного обеспечения операционной системы.

Nokia возглавила рейтинг самых надежных производителей смартфонов

В целом при создании рейтинга аналитики учитывают качество сборки смартфонов, обновление безопасности и программного обеспечения, а также рекомендации по использование устройств в корпоративных целях.

Специалисты отметили, что смартфоны Nokia на фоне устройств других производителей не только надежнее, но и являются более крепкими, а также выполнены из износоустойчивых материалов.

Nokia возглавила рейтинг самых надежных производителей смартфонов

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