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Nokia в России начала продажи защищенного смартфона Nokia XR20

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На российском рынке стартовали продажи защищённого смартфона от компании Nokia.

Модель под названием Nokia XR20 подойдет для людей, ведущих активный образ жизни. Аппарат способен выдержать падение на твердую поверхность с высоты метр, а также не боится погружения под воду.

Nokia XR20 защищен по военному стандарту MIL-STD-810H-2019 и IP68, также устройство не боится перепадов температур, а экран реагирует на мокрые руки.

Nokia в России начала продажи защищенного смартфона Nokia XR20

Nokia XR20 создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой 5G, чип дополнен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. IPS-экран смартфона получил диагональ 6,67-дюйма с разрешением 1080х2400 пикселей.

Nokia в России начала продажи защищенного смартфона Nokia XR20

Матрицу прикрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. По центру в верхней части дисплея в отверстии находится 8 Мп сенсор камеры, а на тыльной стороне размещена камера с датчиками 48 и 13 Мп и оптикой Zeis.

Встроенный аккумулятор на 4630 мАч обеспечит до двух суток автономной работы, причем батарею можно заряжать блоком питания мощностью 18 Вт.

Nokia в России начала продажи защищенного смартфона Nokia XR20

Есть поддержка и беспроводной зарядки на 15Вт. Размеры Nokia XR20 составляют 171,64х81,5х10,64 мм, смартфон работает под управлением Android 11 и компания обещает, что устройство будет обновляться до Android 14.

Nokia XR20 на российском рынке можно приобрести в синем или черном цвете по цене 44 990 рублей, первым покупателям обещают в подарок беспроводные наушники Nokia BH-405 (их стоимость отдельно 2990 рублей).

Nokia Nokia XR20
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