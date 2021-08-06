Nokia в России начала продажи защищенного смартфона Nokia XR20

На российском рынке стартовали продажи защищённого смартфона от компании Nokia.

Модель под названием Nokia XR20 подойдет для людей, ведущих активный образ жизни. Аппарат способен выдержать падение на твердую поверхность с высоты метр, а также не боится погружения под воду.

Nokia XR20 защищен по военному стандарту MIL-STD-810H-2019 и IP68, также устройство не боится перепадов температур, а экран реагирует на мокрые руки.

Nokia XR20 создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой 5G, чип дополнен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. IPS-экран смартфона получил диагональ 6,67-дюйма с разрешением 1080х2400 пикселей.

Матрицу прикрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. По центру в верхней части дисплея в отверстии находится 8 Мп сенсор камеры, а на тыльной стороне размещена камера с датчиками 48 и 13 Мп и оптикой Zeis.

Встроенный аккумулятор на 4630 мАч обеспечит до двух суток автономной работы, причем батарею можно заряжать блоком питания мощностью 18 Вт.

Есть поддержка и беспроводной зарядки на 15Вт. Размеры Nokia XR20 составляют 171,64х81,5х10,64 мм, смартфон работает под управлением Android 11 и компания обещает, что устройство будет обновляться до Android 14.

Nokia XR20 на российском рынке можно приобрести в синем или черном цвете по цене 44 990 рублей, первым покупателям обещают в подарок беспроводные наушники Nokia BH-405 (их стоимость отдельно 2990 рублей).