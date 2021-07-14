Nokia в июле представит смартфон повышенной прочности Nokia XR20

HMD Global под брендом Nokia выпустит защищенный смартфон, он будет базироваться на бюджетной платформе, при этом у него будет поддержка сетей пятого поколения.

Защищенный аппарат получит название Nokia XR20 и по данным источника его представят 27 июля.

Утверждается, что смартфон можно будет использовать без чехла, так как в нем будет защищенный корпус, при этом на первом тизере устройство демонстрируют в чехле.

На изображении можно увидеть, что в смартфоне на тыльной стороне разместят круглый модуль с четырьмя объективами и оптикой от компании Zeiss.

Инсайдеры сообщают, что в Nokia XR20 установят процессор Snapdragon 480 с графическим ускорителем Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G.

Смартфону также приписывают 6,67-дюймовый экран с размеренным FHD+ и 4 ГБ оперативной памяти.

Основная камера в смартфоне получит датчик на 48 Мп, фронтальный объектив оснастят матрицей на 8 Мп.