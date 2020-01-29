Nokia сертифицировала новый кнопочный телефон с Android

Бренд Nokia скоро выпустит на рынок новый кнопочный телефон, который уже сертифицировали в нескольких организациях.

Модель имеет номер TA-1208 и уже известно, что на рынок она выйдет под названием Nokia 400 4G.

Сертификация этого устройства была в Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG (Special Interest Group).

Первым телефоном компании с поддержкой сетей четвертого поколения стал Nokia 3310 4G, и этот проект оказался успешным, так как Nokia развивает это направление в виде подготовки к выходу Nokia 400 4G.

В сертификационном документе есть упоминание об операционной системе GAFP, разработанной Google.

По данным инсайдеров, в данном случае речь идет об оптимизированной для обычных телефонов операционной системе Android.