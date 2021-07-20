Nokia работает над новым телефоном серии G

Nokia явно работает над новым смартфоном. Это устройство войдет в линейку мобильных телефонов компании G, поскольку недавно в сети был обнаружен список розничных продавцов Nokia G50.

Согласно отчету, производитель смартфонов планирует выпустить новое устройство, которое будет из той же серии, что и его смартфоны G10 и G20. Список был замечен на веб-сайте розничного продавца в Великобритании, на котором был представлен макет Nokia G50 Blue с EAN и MPN. К сожалению, в списке не указаны какие-либо спецификации или более подробные сведения о предстоящем смартфоне, а также не было представлено изображение устройства.

Единственное, что было заметно, — это то, что производитель был финским технологическим гигантом. Хотя относительно этого устройства можно сделать несколько предположений, основанных на его названии. Nokia G50 явно окажется выше, чем доступные в настоящее время устройства G10 и G20. Другими словами, он может поставляться с некоторым оборудованием по разумной цене, поскольку он является частью серии G.

Название G50 также подразумевает, что компания также может работать над моделью X50 5G. Для тех, кто не знает, бренд ранее выпускал X10 и X20, а также G10 и G20 в прошлом. К сожалению, на данный момент это все еще только предположения, так что отнеситесь к этому с долей скепсиса и следите за обновлениями.

Источник — Astera.