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Nokia работает над новым телефоном серии G

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Nokia явно работает над новым смартфоном. Это устройство войдет в линейку мобильных телефонов компании G, поскольку недавно в сети был обнаружен список розничных продавцов Nokia G50.

Nokia работает над новым телефоном серии G

Согласно отчету, производитель смартфонов планирует выпустить новое устройство, которое будет из той же серии, что и его смартфоны G10 и G20. Список был замечен на веб-сайте розничного продавца в Великобритании, на котором был представлен макет Nokia G50 Blue с EAN и MPN. К сожалению, в списке не указаны какие-либо спецификации или более подробные сведения о предстоящем смартфоне, а также не было представлено изображение устройства.

Единственное, что было заметно, — это то, что производитель был финским технологическим гигантом. Хотя относительно этого устройства можно сделать несколько предположений, основанных на его названии. Nokia G50 явно окажется выше, чем доступные в настоящее время устройства G10 и G20. Другими словами, он может поставляться с некоторым оборудованием по разумной цене, поскольку он является частью серии G.

Nokia работает над новым телефоном серии G

Название G50 также подразумевает, что компания также может работать над моделью X50 5G. Для тех, кто не знает, бренд ранее выпускал X10 и X20, а также G10 и G20 в прошлом. К сожалению, на данный момент это все еще только предположения, так что отнеситесь к этому с долей скепсиса и следите за обновлениями.

Источник — Astera.

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