Nokia представила в России кнопочные телефоны Nokia 105 и Nokia 110 с 4G

HMD Global (владеющая компанией Nokia) на российский рынок привезла два новых кнопочных телефона с поддержкой 4G.

Новинки под названием Nokia 105 4G и Nokia 110 4G являются самыми младшими моделями в линейке обычных телефонов, и в первом даже нет камеры.

Новинки поддерживают сеть 4G VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса высокой четкости. Nokia 105 4G в России можно будет купить по цене 2690 рублей.

Аппарат будет предлагаться в синем, красном и черном цвете. Nokia 110 4G будет стоит 2990 рублей. Эту модель предложат в желтом, чёрном и бирюзовом цвете.

В аппаратах есть поддержка FM-радио, фонарик и слот для двух SIM-карт. В Nokia 110 4G в отличие от младшей версии установлена камера, слот для карт памяти стандарта microSD, а также видео и аудиоплеер.