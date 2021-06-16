Главная » Новости

Nokia представила в России кнопочные телефоны Nokia 105 и Nokia 110 с 4G

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 215 Опубликовано

HMD Global (владеющая компанией Nokia) на российский рынок привезла два новых кнопочных телефона с поддержкой 4G.
Новинки под названием Nokia 105 4G и Nokia 110 4G являются самыми младшими моделями в линейке обычных телефонов, и в первом даже нет камеры.

Новинки поддерживают сеть 4G VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса высокой четкости. Nokia 105 4G в России можно будет купить по цене 2690 рублей.

Аппарат будет предлагаться в синем, красном и черном цвете. Nokia 110 4G будет стоит 2990 рублей. Эту модель предложат в желтом, чёрном и бирюзовом цвете.

Nokia представила в России кнопочные телефоны Nokia 105 и Nokia 110 с 4G

В аппаратах есть поддержка FM-радио, фонарик и слот для двух SIM-карт. В Nokia 110 4G в отличие от младшей версии установлена камера, слот для карт памяти стандарта microSD, а также видео и аудиоплеер.

Nokia Nokia 105 4G Nokia 110 4G
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов