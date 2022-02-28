Nokia представила два новых смартфона Nokia С21 и C21 Plus с Android 11 Go за 120 евро

Недорогие аппараты компании появятся в продаже на европейском рынке в конце следующего года и будут стоить 120 евро.

Nokia представила два новых смартфона Nokia С21 и C21 Plus, работающих на операционной системе Android 11 Go. Основой аппаратов стал процессор Unisoc SC9863A. Диагонали экранов составляют 6,5 дюйма с разрешением 1600 х 720 пикселей, а еще общим у этих моделей является наличие модема LTE Cat. 4, Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2, а также Micro-USB 2.0 и обычный разъем для наушников. Nokia C21 получил версии с 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Версия C21 Plus будет представлена еще с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Емкость батареи в Nokia C21 составляет 3 000 мАч, а «плюс» вариант получил АКБ на 4 000 мАч. Фронтальная камера у смартфонов имеет разрешение 5 Мп.

При этом основные камеры отличаются. Так, базовый смартфон получил только модель на 8 Мп, а старшая версия оснащена датчиками на 13 и 2 Мп. Отдельно стоит отметить, что у топовой конфигурации с 4 ГБ ОЗУ емкость батареи составит 5 050 мАч и в нем реализована защита от воды и пыли по стандарту IP52.