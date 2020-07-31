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Nokia представила 65-дюймовый 4K-телевизор

31.07.2020 23:10

Представленная новинка вышла под брендом Nokia, однако телевизоры под этим брендом пока продаются только на рынке Индии, и на самом деле кроме названия они ничего общего с финским производителем смартфонов не имеют.

Новая модель телевизора получила 65-дюймовый экран с разрешением 3840х2160 пикселей. Максимальная яркость телевизора 480 кд/м2, а контрастность — 1100:1.

Nokia представила 65-дюймовый 4K-телевизор

В основе телевизора лежит мощный четырехядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A53. Рабочая частота процессора 1 ГГц. В качестве графического ядра выступает Mali 450MP4.

Nokia представила 65-дюймовый 4K-телевизор

Производитель заявляет, что в телевизоре установлено 2,25 ГБ оперативной памяти и 16 Гб постоянной.

Помимо 4К панели в телевизоре от Nokia установили аудиосистемы JBL. Суммарная мощность акустики составляет 24 Вт, есть поддержка Dolby Audio и DTS Trusurround. Новый телевизор стоит 870 долларов США.

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