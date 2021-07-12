Nokia — один из первых игроков в индустрии мобильных телефонов, поэтому финская компания владеет множеством патентов, которые она лицензирует другим компаниям. Чтобы защитить свою интеллектуальную собственность, он подает в суд на тех, кто использует запатентованную работу без разрешения.

В соответствии с этим Nokia подала в суд на китайскую компанию OPPO, производящую смартфоны, за нарушение патентных прав в четырех странах — Англии, Франции, Германии и Индии.

Согласно отчету, OPPO отказалась продлить лицензионное соглашение, которое позволяет использовать определенные патенты. Nokia подписала соглашение с китайской компанией еще в 2018 году. Судя по всему, Nokia использует те же юридические группы, которые выиграли предыдущую кампанию по защите патентов против Lenovo и Daimler.

В своем официальном заявлении Nokia сообщила, что между двумя компаниями велись переговоры, но OPPO решила действовать самостоятельно и отклонила все предложения. В нем говорится: «Мы вели переговоры о продлении нашего лицензионного соглашения о патентах с Oppo, но, к сожалению, они отклонили наши справедливые и разумные предложения. Судебные разбирательства всегда являются нашим последним средством, и мы предложили вступить в независимый и нейтральный арбитраж, чтобы мирным путем разрешить этот вопрос. Мы по-прежнему считаем, что это был бы наиболее конструктивный путь вперед».

С другой стороны, OPPO заявляет, что действия Nokia в этом вопросе «шокируют», и обвинила финскую компанию в нарушении права на лицензирование патентов на справедливых, разумных и недискриминационных условиях.

Примечательно, что проблема не связана с аудиотехнологией Nokia OZO Audio, которую OPPO использует на нескольких своих смартфонах, включая серию Find X и серию Reno. Точные патенты Nokia, которые нарушает OPPO, не разглашаются.

Источник — Astera.