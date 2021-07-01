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Nokia опровергает слухи об использовании HarmonyOS и заявляет о приверженности Android

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Ранее сегодня Nokia ответила на недавно появившиеся слухи, в которых утверждалось, что она начнет поддерживать Huawei HarmonyOS для своих будущих смартфонов. Теперь компания официально опровергла это утверждение.

Nokia опровергает слухи об использовании HarmonyOS и заявляет о приверженности Android

Согласно отчету, производитель смартфонов, по слухам, работает над новым смартфоном, а именно Nokia X60. Тем не менее, появились слухи о том, что эта модель будет поддерживать проприетарную операционную систему китайского технологического гиганта. Хотя теперь финский бренд опроверг этот слух и заявил, что компания стремится предложить своим клиентам возможности Android.

Фирма добавила, что «наша приверженность обеспечению наилучшего взаимодействия с Android остается неизменной». Эта новость основана на сообщениях некоторых СМИ, в которых изначально утверждалось, что компания выпустит новую серию смартфонов X60 во второй половине этого года. В линейку войдут два новых телефона, которые, по-видимому, будут оснащены HarmonyOS от Huawei. Но теперь этот слух явно опровергнут, и мы можем ожидать, что грядущие смартфоны будут оснащены новейшей операционной системой Android.

Nokia опровергает слухи об использовании HarmonyOS и заявляет о приверженности Android

Для тех, кто не знает, линейка X60 может стать флагманом компании 2021 года и, как ожидается, будет иметь дисплей с изогнутыми краями и массивную батарею емкостью 6000 мАч. Ожидается, что оба телефона будут содержать 200-мегапиксельный основной шутер и другие топовые функции. Но, к сожалению, на данный момент известно не так много информации об этой серии. Так что следите за обновлениями.

Источник — Astera.

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