Nokia может выпустить «игровой» смартфон Nokia G10 уже апреле 2021 года

Nokia может выпустить «игровой» смартфон Nokia G10 уже апреле 2021 года16.03.2021 22:59
В модельной линейке Nokia скоро появится новый смартфон, который позиционируется, как игровое устройство.
Более того, устройство с названием Nokia G10, как заявлено, станет первым игровым в линейке бренда.
Между тем в базе данных Geakbench уже появился этот аппарат, благодаря чему стали известны первые характеристики новинки.
Так, выяснилось, что смартфон будет оснащен процессором MediaTek Helio P22, который дополнят 4 или 4 ГБ оперативной памяти. То есть полноценно назвать новинку игровым смартфонов не получится.
Кроме этого уже известно, что Nokia G10 получит 6,32-дюймовый экран IPS, батарею на 4 000 мАч, а также основную камеру разрешением 64 Мп и камеру для селфи на 16 Мп. Официальная презентация Nokia G10 состоится 8 апреля.
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