Nokia может 4 июня представить доступный 43-дюймовый телевизор

Бренд Nokia теперь выпускает не только смартфоны и кнопочные телефоны, но и телевизоры.

Первая модель телевизора от Nokia была представлена в 2019 году и тогда дебютировала 55-дюймовая модель.

Но скоро линейка телевизоров расширится за счет новой более доступной модели, которая получит 43-дюймовый экран.

Как выяснили инсайдеры, новинка, сертификация которой прошла еще в марте, будет представлена 4 июня. Кроме этого, стала известна и предварительная цена.

В частности, сообщается, что в Индии телевизор обойдется в 400-449 долларов.

Модели приписывают ОС Android TV 9 с поддержкой Google Assistant и Chromecast, а также поддержку Dolby Audio и DTS Surround Sound.