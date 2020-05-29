Nokia может 4 июня представить доступный 43-дюймовый телевизор

Nokia может 4 июня представить доступный 43-дюймовый телевизор29.05.2020 17:40
Бренд Nokia теперь выпускает не только смартфоны и кнопочные телефоны, но и телевизоры.
Первая модель телевизора от Nokia была представлена в 2019 году и тогда дебютировала 55-дюймовая модель.
Но скоро линейка телевизоров расширится за счет новой более доступной модели, которая получит 43-дюймовый экран.
Как выяснили инсайдеры, новинка, сертификация которой прошла еще в марте, будет представлена 4 июня. Кроме этого, стала известна и предварительная цена.
В частности, сообщается, что в Индии телевизор обойдется в 400-449 долларов.
Модели приписывают ОС Android TV 9 с поддержкой Google Assistant и Chromecast, а также поддержку Dolby Audio и DTS Surround Sound.
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