Nokia и Honor подписали патентное соглашение на использование 5G

Nokia объявила о подписании лицензионного соглашения на патенты 5G с компанией Honor. Это уже четвёртое крупное соглашение финской компании в области смартфонов за последние 12 месяцев, подтверждающее важность владения патентами Nokia.

Согласно заявлению Nokia, условия соглашения остаются конфиденциальными. Недавно Nokia была вовлечена в запрет продажи смартфонов Oppo и Vivo в некоторых европейских странах.

Honor решила избежать запрета на продажу своих смартфонов и заключила лицензионное соглашение на патенты 5G с Nokia.

У Nokia огромный портфель из примерно 20 000 патентов, включая более 6 000 патентов, необходимых для технологии 5G. Эти патенты являются результатом более чем 140 миллиардов евро, инвестированных в исследования и разработки с 2000 года.

Компания активно инвестировала в исследования и разработки, чтобы другие компании могли получить лицензии и использовать ее технологии без собственных инвестиций.