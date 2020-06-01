Новый смартфон от бренда Nokia, как сообщил инсайдер, уже тестируют, но вот выйдет он только в следующем году.

Nokia готовит недорогой смартфон с 5G на базе процессора MediaTek с поддержкой сетей пятого поколения. Какой конкретно установят процессор не уточняется.

Но, как известно, уже скоро на рынке появится несколько устройств с процессорами Dimensity 800 и Dimensity 820.

Один из этих чипов и появится в новом смартфоне Nokia. Никаких других подробностей о новинке нет.

Стоит отметить, что у компании будет еще один смартфон с поддержкой 5G и ею окажется Nokia 7.3, однако в его основе окажется Snapdragon 765G.