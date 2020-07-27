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Nokia готовит к выходу несколько новых смартфонов

27.07.2020 10:09

Разрабатываемые компанией Nokia новые модели носят кодовые названия в честь супергероев, о чем недавно стало известно благодаря базе регулятора из Канады.
Там Nokia зарегистрировала несколько новых моделей смартфонов, причем сообщается, что как минимум два из них появится в этом году.

Речь идет о таких аппаратах как Nokia 6.3 и Nokia 7.3. Кроме этого, в базе канадского регулятора засветилась модель Nokia 2.4 TA-1277.

Такие модели как Nokia 2.4, Nokia 6.3 и Nokia 7.3 еще появились в базе европейского регулятора. Nokia 2.4 в базе появилась с кодовым названием Wolverine и с заявленным процессором MediaTek Helio P22.

Модель Nokia 6.3 должна быть из среднебюджетного сегмента. В ней предложат процессор Snapdragon 670/675 и основную камеру с четырьмя модулями, в которой будет оптика Zeiss.

Что касается модели Nokia 7.3, то в линейке бренда она должна стать самой доступной, получившей поддержку сетей пятого поколения.

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