Nokia до конца 2023 года может запустить мобильную сеть 4G на Луне

Об этом заявил главный инженер компании Луис Маэстро Руис Де Темино.

Nokia готовится к запуску мобильной сети 4G на Луне в конце этого года в надежде расширить возможности лунных открытий и в конечном итоге проложить путь для присутствия человека на планете — спутнике.

Финская телекоммуникационная группа планирует запустить сеть на ракете SpaceX в ближайшие месяцы.

Сеть будет питаться от оснащенной антенной базовой станции, размещенной в лунном модуле Nova-C, разработанном американской космической фирмой Intuitive Machines, а также от сопутствующего марсохода, работающего на солнечных батареях.

Между посадочным модулем и марсоходом будет установлено соединение LTE.

Инфраструктура будет размещена в кратере Шеклтон.

Nokia заявляет, что технология разработана для работы в экстремальных условиях космоса.

Сеть будет использоваться в рамках программы НАСА ”Артемида”, целью которой является отправка первых астронавтов-людей на поверхность Луны с 1972 года. По словам представителя Nokia, пока не принято никаких решений о том, как НАСА будет использовать сеть.

Источник: cnbc.com.