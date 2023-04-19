Nokia до конца 2023 года может запустить мобильную сеть 4G на Луне

Об этом заявил главный инженер компании Луис Маэстро Руис Де Темино.
Nokia готовится к запуску мобильной сети 4G на Луне в конце этого года в надежде расширить возможности лунных открытий и в конечном итоге проложить путь для присутствия человека на планете — спутнике.
Финская телекоммуникационная группа планирует запустить сеть на ракете SpaceX в ближайшие месяцы.
Сеть будет питаться от оснащенной антенной базовой станции, размещенной в лунном модуле Nova-C, разработанном американской космической фирмой Intuitive Machines, а также от сопутствующего марсохода, работающего на солнечных батареях.
Между посадочным модулем и марсоходом будет установлено соединение LTE.
Инфраструктура будет размещена в кратере Шеклтон.
Nokia заявляет, что технология разработана для работы в экстремальных условиях космоса.
Сеть будет использоваться в рамках программы НАСА ”Артемида”, целью которой является отправка первых астронавтов-людей на поверхность Луны с 1972 года. По словам представителя Nokia, пока не принято никаких решений о том, как НАСА будет использовать сеть.
Источник: cnbc.com.