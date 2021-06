Nokia C20 Plus представлен с Bluetooth-гарнитурой и Bluetooth-динамиком

HMD Global представила в Китае новый недорогой смартфон под названием Nokia C20 Plus. Судя по названию, это обновленная версия Nokia C20 начального уровня, которая была анонсирована в апреле на мировых рынках. C20 Plus работает под управлением Android 11 Go и оснащен большей батареей и большим количеством камер по сравнению с C20. Финская компания также представила Bluetooth-гарнитуру BH-205 TWS и портативный Bluetooth-динамик SP-101 вместе с C20 Plus.



Nokia C20 Plus является поликарбонатом работоспособного телефона, который вмещает 6,5-дюймовый HD + дисплей, который предлагает 20: 9 соотношения сторон. На передней панели он оснащен 5-мегапиксельной камерой, а его основная камера имеет 8-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Устройство питается от восьмиъядерного процессора Unisoc SC9863A и 3 ГБ оперативной памяти. Он поставляется с предустановленной версией Android 11 Go и 32 ГБ встроенной памяти. Для большего объема памяти он поддерживает карту microSD объемом до 256 ГБ.

Устройство оснащено батареей емкостью 4950 мАч, которая поддерживает только зарядное устройство на 10 Вт. Хотя в нем нет сканера отпечатков пальцев, он поддерживает разблокировку по лицу. Другие функции, доступные в этом телефоне, включают две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB и разъем для наушников 3,5 мм.

Источник — Astera.