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Nokia C20 Plus появится на рынке 11 июня

03.06.2021 12:02

Сегодня HMD Global официально подтвердила, что анонсирует новый смартфон под названием Nokia C20 Plus в 10 часов утра (по местному времени) 11 июня в Китае. Компания также поделилась рендером телефона, чтобы продемонстрировать его заднюю часть.

Nokia C20 Plus появится на рынке 11 июня

На плакате Nokia C20 Plus изображен корпус камеры круглой формы и светодиодная вспышка на текстурированной задней части. Кажется, он оснащен двойной камерой. На левом краю устройства есть слот для SIM-карты, а на правом краю может быть качелька регулировки громкости и кнопка питания. Кажется, что его верхний край окаймлен 3,5-мм аудиоразъемом. Дизайн задней части совпадает с просочившейся схемой , появившейся в прошлом месяце.

Nokia C20 Plus считается телефоном Nokia с номером модели TA-1388, который недавно был замечен на сайтах сертификации 3C и TENAA в Китае. Список 3C телефона показал, что это устройство LTE, которое может поставляться вместе с зарядным устройством на 10 Вт.

Внешний вид C20 Plus в Geekbench показал, что он имеет 3 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. В листинге также указано, что он работает на чипсете Unisoc, который имеет четыре ядра с тактовой частотой 1,20 ГГц и четыре других ядра с тактовой частотой 1,60 ГГц. Скорее всего, в телефоне стоит чип Unisoc SC9863A начального уровня .

В прошлом месяце стало известно, что Nokia C20 Plus будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Название устройства предполагает, что оно поступит как обновленная версия Nokia C20, о которой было объявлено в апреле.

Nokia C20 Предлагает спецификации , такие как 6,52-дюймовый IPS ЖК — дисплей HD + панель, Android — 11 Перейти издание, 1 Гб / 2 Гб оперативной памяти, 16 Гб / 32 Гб хранения, Unisoc SC9863A, и батарея 3,000mAh , которая поддерживает 10W зарядки. Для фотографии у него есть 5-мегапиксельная камера спереди и еще один 5-мегапиксельный объектив сзади.

Источник — Astera.ru.

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