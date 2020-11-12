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Nokia 6300 4G выпускается в корпусе из поликарбоната и на KaiOS

12.11.2020 20:04

Nokia 6300 4G — это последний классический телефон Nokia, получивший римейк. Оригинал, анонсированный в 2007 году, был известен своими нержавеющими пластинами, которые, к сожалению, не были возвращены.

Nokia 6300 4G выпускается в корпусе из поликарбоната и на KaiOS

Nokia 6300 4G совершенно не похож на оригинал, за исключением кнопки питания наверху, дизайн не вызывает чувства ностальгии. Тем не менее, новая модель содержит значительные улучшения внутри.

Nokia 6300 4G, работающий под управлением KaiOS и оснащенный процессором Snapdragon 210 вместе с 512 МБ оперативной памяти, также может похвастаться 4 ГБ встроенной памяти, что значительно больше, чем 7,8 МБ внутренней памяти модели 2007 года. Также имеется поддержка расширения хранилища (до 32 ГБ) через слот для карт MicroSD.

Дисплей стал больше — 2,4 дюйма, как и съемный аккумулятор, который увеличился почти вдвое с 860 мАч до 1500 мАч и заряжается через порт MicroUSB. HMD Global заявляет, что в режиме ожидания батареи хватит на 27 дней.

Еще одно большое обновление — добавление поддержки 4G и точки доступа Wi-Fi. На задней панели находится VGA-камера с фонариком, который выполняет функцию вспышки камеры. Есть GPS, Bluetooth, поддержка двух nano-SIM (на некоторых рынках), FM-радио и аудиоразъем.

Nokia 6300 4G выпускается в корпусе из поликарбоната и на KaiOS

Nokia 6300 4G также поставляется с набором предустановленных приложений, включая Facebook, WhatsApp и YouTube. Также есть Google Assistant для установки напоминаний и получения ответов на вопросы.

Телефон доступен в цветах Light Charcoal, White и Cyan Green. В Европе он будет продаваться по цене 49 евро (~ 58 долларов США), но на данный момент новостей о его наличии нет.

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