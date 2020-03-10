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Nokia 5.3 в зелёном цвете появился на фотографии

10.03.2020 13:16

Презентация этого смартфона и других новинок бренда состоится 19 марта в Лондоне, а пока инсайдеры сливают различные подробности и публикуют снимки.
Так, Nokia 5.3 в зелёном цвете появился на фотографии в Сети с кавадро-камерой и сканером отпечатка пальцев на задней панели. Эта модель смартфона имеет кодовое название Captain America.

У нее будет 6,55-дюймовый экран с соотношением сторон 18.5:9. Что касается процессора, то это будет Snapdragon 660 или 665, а объём ОЗУ окажется от 3 до 6 ГБ, тогда как встроенной памяти предложат 64 или 128 ГБ.

Фронтальная камера смартфона получит модуль на 8 Мп, а в основной камере будут датчики на 16, 5, 8 и 8 Мп.

Также известно и о емкости аккумулятора, которая составит 4 000 мАч. Работать новинка будет под управлением чистого Android 10. Предварительная стоимость Nokia 5.3 составит 180 долларов.

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