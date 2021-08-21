Nokia 3.4 отложила обновление Android 11 в нескольких регионах

Ожидается, что Google выпустит стабильную версию Android 12 через несколько дней. Однако HMD Global, как и другие OEM-производители Android, еще не обновила свои телефоны до Android 11. Тем не менее, финская компания начала развертывать прошлогоднюю версию Android 11 на своем бюджетном смартфоне Nokia 3.4.

Согласно официальному сообщению в сообществе Nokia Phones Community, HMD Global начала запускать обновление Android 11 для Nokia 3.4.

Обновление будет вскоре выпущено в ближайшие дни. Компания подтвердила публикацию аналогичного объявления для уведомления пользователей. В любом случае пользователи могут периодически заходить в «Настройки», чтобы проверять, получено ли их устройство последнее обновление системы.

Nokia 3.4 был представлен почти годом ранее, в сентябре 2020 года. Телефон дебютировал с Android 10. Таким образом, Android 11 является первым крупным обновлением программного обеспечения. На данный момент неизвестно, обновит ли HMD Global это устройство до Android 12.

Источник — Astera.