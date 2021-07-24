Nokia 1.3 начинает получать обновление Android 11 Go Edition

HMD Global анонсировала Nokia 1.3 в марте 2020 года. Это смартфон начального уровня со скромными характеристиками. Аппарат дебютировал с Android 10 Go Edition. Теперь, почти через полтора года после выпуска, телефон начал получать обновление Android 11 Go Edition.

Согласно официальному сообщению в сообществе Nokia Phones Community, обновление Android 11 Go Edition для Nokia 1.3 в настоящее время доступно только для пользователей в Австралии. В сообщении говорится, что сборка программного обеспечения должна быть развернута на 100% единиц к 24 июля, что происходит сегодня.

К сожалению, HMD Global не сообщает, когда остальные регионы получат обновление. Однако там говорится, что вторая волна охватит все регионы. Это означает, что всякий раз, когда начинается следующая волна развертывания, обновление должно быть доступно на всех других рынках.

Как упоминалось в начале, Nokia 1.3 — это смартфон начального уровня от финской компании. Он оснащен 5,71-дюймовым дисплеем HD +, чипсетом Qualcomm Snapdragon 215, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, задней камерой 8 МП, фронтальной камерой 5 МП, одной / двумя SIM-картами, 4G, однодиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 4.2, портом MicroUSB и Съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Android 11 Go Edition, вероятно, станет первым и последним крупным обновлением программного обеспечения для этого телефона. Но в течение некоторого времени он должен получать обновления безопасности.

Источник — Astera.