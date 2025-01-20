Noise представила первую в Индии универсальную смарт-метку Noise Tag 1

Бренд Noise представил Noise Tag 1 — первую универсальную смарт-метку в Индии, совместимую с устройствами на Android и iOS. Этот трекер легко интегрируется с сетями Google «Локатор устройств» и Apple «Локатор».

Noise Tag 1 будет доступен по цене 1499 рупий, а предварительное бронирование начнется скоро, с официальными продажами с 28 января 2025 года на сайте gonoise.com.

Устройство предлагается в трех цветах: слоновая кость, черный и угольный, с годовой гарантией.

Смарт-метка предназначена для отслеживания ключей, багажа и других важных вещей. Она использует технологию Google Fast Pair и совместима с сетями «Локатор» от Apple.

Среди функций — «режим звонка» с громким звуком для поиска потерянных предметов и автоматические уведомления при отключении.

Noise Tag 1 защищен от брызг по стандарту IPX4 и может работать без подзарядки до года, что делает его удобным для активных пользователей.