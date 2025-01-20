Главная » Новости

Noise представила первую в Индии универсальную смарт-метку Noise Tag 1

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Бренд Noise представил Noise Tag 1 — первую универсальную смарт-метку в Индии, совместимую с устройствами на Android и iOS. Этот трекер легко интегрируется с сетями Google «Локатор устройств» и Apple «Локатор».

Noise представила первую в Индии универсальную смарт-метку Noise Tag 1

Noise Tag 1 будет доступен по цене 1499 рупий, а предварительное бронирование начнется скоро, с официальными продажами с 28 января 2025 года на сайте gonoise.com.

Устройство предлагается в трех цветах: слоновая кость, черный и угольный, с годовой гарантией.

Noise представила первую в Индии универсальную смарт-метку Noise Tag 1

Смарт-метка предназначена для отслеживания ключей, багажа и других важных вещей. Она использует технологию Google Fast Pair и совместима с сетями «Локатор» от Apple.

Среди функций — «режим звонка» с громким звуком для поиска потерянных предметов и автоматические уведомления при отключении.

Noise Tag 1 защищен от брызг по стандарту IPX4 и может работать без подзарядки до года, что делает его удобным для активных пользователей.

Noise представила первую в Индии универсальную смарт-метку Noise Tag 1

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.