Презентация PlayStation 5 состоится 16 сентября

Компания объявила о демонстрации игр для PlayStation 5, которая будет транслироваться в прямом эфире на Twitch и YouTube 16 сентября в 16:00 по восточному времени (полночь с 16 на 17 сентября).

Не было обозначено какие именно игры попадут в трансляцию, но 40-минутная виртуальная презентация будет включать в себя игры от Sony Worldwide Studios и «партнеров по разработке», а также игры, которые будут выпущены «и после».

Конечно, остается нерешенным вопрос: а как насчет актуальной цены и доступности самой PS5? Теперь, когда Microsoft раскрыла цены и даты выпуска Xbox Series X и S, у Sony нет повода молчать о деталях выпуска PS5. Нет гарантии, что вы услышите о доступности во время трансляции демонстрации, но сейчас самое подходящее время.