NitroPhone 1 запускается как самый безопасный Android-смартфон в мире

Немецкая компания Nitrokey представила смартфон NitroPhone 1, который сочетает в себе безопасность, конфиденциальность и простоту использования с современным оборудованием. Кроме того, он основан на Google Pixel 4a, на котором была установлена ​​операционная система GrapheneOS, и именно он превратил продукт Google в самый безопасный Android-смартфон.

Итак, Nitrokey нацелена на всех людей, которые озабочены защитой своих личных данных и опасаются, что они могут стать объектом наблюдения. Кроме того, чтобы представить устройство в благоприятном свете, на сайте компании цитируется бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден: «Если бы я настраивал смартфон сегодня, я бы использовал GrapheneOS Дэниела Микея в качестве базовой операционной системы».

Кроме того, характеристики NitroPhone аналогичны характеристикам, предлагаемым Pixel 4a: 5,81-дюймовый экран FullHD +, чип Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти, флэш-накопитель 128 ГБ и основная камера на 12,2 МП. Также смартфон можно заказать на сайте компании и при желании лишить микрофонов. Кроме того, они оценили его в 630 евро.

Что предлагает операционная система GrapheneOS:

Физическая защита от взлома

Надежное шифрование и чип безопасности Titan M защищают ваше устройство и данные от сложных физических атак.

Подтвержденная загрузка гарантирует, что ваша операционная система не была изменена.

Автоматический аварийный выключатель: автоматическое отключение после неактивности в течение заданного периода времени.

Шифрование макета PIN-кода вместе с экраном конфиденциальности позволяют вводить PIN-код публично, не опасаясь просмотра. В качестве альтернативы: встроенный датчик отпечатков пальцев.

Защита от шпионского ПО и эксплойтов нулевого дня

Существенно усиленная ОС Android для высоких требований безопасности (например, защищенные стандартные приложения, libc, malloc, набор инструментов компилятора, ядро, доступ к файловой системе, WebView).

Все приложения изолированы для защиты от уязвимых и вредоносных приложений.

Защищенный браузер, WebView и просмотрщик PDF.

Молниеносное распространение обновлений безопасности.

Защита от беспроводных атак путем изоляции радиопроцессора основной полосы частот с помощью IOMMU и дополнительного режима только LTE для значительного уменьшения площади радиационной атаки на сотовую связь.

Необязательно: физическое удаление всех микрофонов. Для голосового общения можно подключить гарнитуру.

Защита конфиденциальности: без отслеживания, без Google

По умолчанию нет интеграции с облаком или сервисами Google Play, все под вашим контролем. При необходимости пользователи могут установить оригинальные сервисы Google Play в приложениях-песочницах без особых прав. Этот новый подход приводит к гораздо лучшей совместимости, чем неполные повторные реализации, такие как microG, при обеспечении более высокой безопасности. Примечание: это работа, и некоторые приложения могут работать не так, как ожидалось.

Защита от отслеживания: приложения не могут получить доступ к IMEI и серийным номерам устройств, серийным номерам SIM-карт, идентификатору абонента, MAC-адресу и т. Д.

Рандомизация MAC для каждого подключения предотвращает отслеживание ближайшими сканерами WiFi.

Брандмауэр: детализированные разрешения сети и датчиков (например, GPS) переключаются для каждого приложения.

В дополнение к индикаторам по умолчанию для активной камеры, микрофона и местоположения.

Простота использования для всех