Nintendo Switch Pro получит 8-нм процессор под кодовым названием Dane

Коммутатор Pro является слухами предстоящей консоли от Nintendo. Было много сообщений о портативной игровой консоли, которая, как ожидается, станет преемницей оригинального Switch, анонсированного в 2016 году. Теперь появились новые подробности о консоли.

Согласно источнику информации, Switch Pro будет работать на процессоре под кодовым названием «Dane». Это может звучать как противоречащее предыдущему отчету заявление, в котором говорилось, что чипсет имеет кодовое название «Black Knight». Оказывается, обе детали верны.

Судя по всему, и «датчанин», и «черный рыцарь» — одно и то же. NVIDIA, как известно, называет свои чипы в честь персонажей комиксов Marvel, и те, кто хорошо разбирается в комиксах, знают, что настоящее имя персонажа Marvel, которого зовут «Черный рыцарь», — Дэйн Уитмен. FYI — персонаж должен появиться в грядущем фильме Marvel’s Eternals и будет играть Кит Харингтон, который наиболее известен своим изображением Джона Сноу в Игре престолов.

Также сообщалось, что «Dane» — это 8-нм чип, который является большим обновлением 20-нм чипсета, который используется в оригинальном Nintendo Switch. Даже обновление консоли 2019 года оснащено 16-нм чипсетом. Преимущество меньшего размера узла означает лучшую энергоэффективность и производительность. Это должно привести к увеличению времени автономной работы будущей консоли по сравнению с моделью первого поколения.

В последнем отчете о дате запуска Nintendo Switch Pro говорится, что консоль выйдет не в этом году, а в следующем. Еще неизвестно, правда ли это.

Источник — Astera.