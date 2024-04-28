Nintendo Switch 2 получит магнитные крепления контроллеров взамен стандартных

Испанское издание Vandal сообщает, что Nintendo Switch 2 получит магнитные держатели для контроллеров Joy-Con, которые заменят стандартную систему крепления.

Это изменение значительно улучшит комфорт при использовании и обеспечит более эргономичное устройство.

Несмотря на то, что новая консоль сохранит свой традиционный дизайн, ожидается, что она будет немного больше, чем предыдущая модель. Все же Nintendo Switch 2 останется компактнее, чем Steam Deck.

По информации издания, планируется выпустить новую консоль Nintendo Switch 2 в начале следующего года.